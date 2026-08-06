¡Oficial! Vinicius y Real Madrid oficializan decisión final de las negociaciones

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves 5 de agosto ha dejado informaciones por todos lados en el mercado de fichajes y el mundo del fútbol en general. Uno de los frentes abiertos es el que tienen Real Madrid y Vinicius Júnior, quienes ya han dado una nueva confirmación a su afición.

Esa no es otra que la decisión final de ambas partes, que ya oficializaron la renovación del vínculo que los une. La entidad lo dio a conocer a través de un comunicado, que ya está recorriendo las redes sociales.

"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", cita lo publicado por el cuadro de Madrid.

Los encuentros entre las dos partes se intensificaron en las horas más recientes, en medio de la preocupación que existía en parte del madridismo por el interés del Arsenal y el avance de los días sin demasiadas confirmaciones.

Vinicius y Real Madrid pasarán los 10 años de unión

Con este nuevo acuerdo el recorrido de 'Vini' con el cuadro de Valdebebas ya tiene larga data y hay que remontarse al 2018 para encontrar el momento en el que se unieron sus caminos.

El extremo llegó al club merengue con 18 años y ya tiene ocho temporadas defendiendo esos colores. A lo largo de ese periodo ha registrado 375 partidos disputados y tiene un saldo de 128 goles.

En su palmarés en títulos puede ufanarse de haber sumado hasta 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Con esto se pone fin a la novela de Vinicius Jr y las versiones que apuntaban como opción posible una marcha del brasilero, que ahora está bajo las órdenes del técnico portugués, José Mourinho.