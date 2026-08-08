Ronald Araújo al Liverpool: ¿Qué gana Barcelona con esta operación?

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El mercado de fichajes volvió a dejar otro bombazo inesperado este viernes 7 de agosto. Los protagonistas de esta historia son nada más y nada menos que: Barcelona, Liverpool y Ronald Araújo.

La sorpresa saltó por los aires cuando el periodista italiano, Fabrizio Romano, compartió en sus redes sociales que el defensor uruguayo cambiaría de equipo para esta venidera campaña 2026-27.

Esto precisamente porque los culés habrían alcanzado un acuerdo con el conjunto de la Premier League para que el zaguero sea refuerzo en condición de cedido con opción a compra.

"Liverpool acuerda cesión para fichar a Ronald Araujo del Barcelona, ¡AQUÍ VAMOS! Acuerdo verbal entre clubes con el Barça ahora aprobado por el director Deco", escribió Romano.

Barcelona o Liverpool: ¿Quién sale beneficiado?

Esta operación ha sido una sorpresa en este mercado. No estaba en las quinielas de nadie y se fraguó a fuego lento. Ahora, las preguntas que están sobre la mesa apuntan a quien sale más beneficiado.

Lo cierto es que hay para cada lado puntos positivos. El jugador puede estar más cerca a disputar minutos de forma más constante, sobre todo, porque el cuadro 'rojo' perdió un efectivo importante en esa zona, como Konaté, que pasó a las filas del Real Madrid.

No obstante, en la acera de Barcelona ven esta operación con Ronald Araújo como positiva porque liberan masa salarial que podrán utilizar para encajar a los fichajes como Anthony Gordon y Karim Adeyemi, así como los que tiene en carpeta, siendo el más próximo el de Rodri.