¿Cumplirá? Franco Mastantuono genera una locura en su llegada a Italia

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Tras confirmarse su cesión con la Fiorentina, Franco Mastantuono recibió una grata sorpresa al ser recibido por un gran número de aficionados en Florencia, Italia, confirmando que las expectativas son bastante altas con respecto a su llegada.

El argentino jugará con la oncena que culminó en el puesto número 15 la campaña anterior de la Serie A, pero que quiere volver a disputar la UEFA Europa League 11 años después de su última participación y sus esperanzas están puestas en el jugador del Real Madrid.

Franco Mastantuono desata la locura en Italia

Algo que es evidente es que la afición de la "Fiore" está muy contenta con la cesión de Mastantuono y eso quedó ratificado con el caluroso recibimiento que tuvo el joven de 18 años este jueves, de acuerdo a lo que se aprecia en las imágenes compartidas por el Diario Olé.

Una multitud de hinchas se concentró para esperar, saludar, tomarse fotos y gritar en apoyo al argentino, quien no podía ni caminar ante la "locura" que se desató con su llegada en la ciudad. La cara de Franco expresaba también lo contento que se sentía en ese momento, algo que debería ayudarlo a estar más motivado de cara a su estreno con esta nueva camiseta.

Franco Mastantuono llega a ayudar y despejar dudas

Luego de generar muchas expectativas en su llegada al Real Madrid desde el River Plate la campaña anterior, Mastantuono tuvo un rendimiento que provocó muchos comentarios negativos, luego de anotar solamente un tanto en 23 desafíos.

No obstante, el extremo espera tener la oportunidad de terminar de adaptarse al futbol europeo en la Serie A y ayudar a la Fiorentina a pelearle de "tú a tú" a los equipos grandes del torneo local.