Real Madrid se lanzará por este campeón del mundo tras negativa de Rodri

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La jornada de este jueves 6 de agosto en el fútbol internacional ha sido más que movida. Uno de los temas que sigue dando la vuelta en las redes sociales tiene como protagonista a Rodri, quien habría denegado la opción de ir al Real Madrid para aceptar la oferta del FC Barcelona.

En ese contexto, con la necesidad de encontrar un mediocampista capaz de organizar el mediocampo, los merengue ya tendrían el nombre del jugador por el que se lanzarán, tras el desenlace con el volante del Manchester City.

Ese futbolista que tendría en carpeta la oncena madridista también tiene etiqueta de haber sido campeón del mundo con su selección, aunque no en la pasada edición, sino en la que se jugó en Catar 2022.

Se trata nada más y nada menos que Enzo Fernández, que actualmente tiene ficha en el Chelsea inglés y podría estar interesado en cambiar de aires. La información la dio a conocer el periodista Fernando Czyz y Dsports.

Las opciones del Real Madrid por Enzo Fernández

Ahora mismo, la discusión se tendrá que enfocar en la situación del argentino con su club y si hay formas en las que Chelsea pueda ceder en una operación como esta.

El cuadro inglés en su día se adelantó y pagó más de 120 millones de euros por su ficha, en un movimiento que contrajo un vínculo hasta 2031. Ese escenario apunta a que su salida no será nada sencilla y, mucho menos, por montos bajos.

Tras la inversión que hizo el conjunto 'blue', las estimaciones indica que el equipo de Londres no cerraría un acuerdo por una cifra menor a los 100 millones de euros.

Con todo esto, lo cierto es que el Real Madrid tiene que moverse rápido a partir de este ahora, porque una de sus prioridades en este mercado es reforzarse en la sala de máquinas.