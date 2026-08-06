Afición del Real Madrid inconforme pese al fichaje de Diomandé

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La jornada del este jueves 6 de agosto ha sido muy movida en el mundo del Real Madrid. Primero con la confirmación del fichaje de Yan Diomandé y luego por oficializar la renovación de contrato de Vinicius.

Pese a todo lo anterior, una situación ha quitado el foco a la afición merengue, que no se ha volcado en su totalidad a celebrar estas dos informaciones, sino que más bien ha enfilado sus armas hacia la dirección deportiva del club.

Justamente, porque -en paralelo que se iban dejando caer estos datos- también daba la vuelta a todos los medios en España un tema: Rodri habría dado el 'sì' para fichar por el FC Barcelona. Sí, nada más y nada menos que por el eterno rival.

El mediocampista español era uno de los objetivos de la entidad para reforzar la zona medular del equipo dirigido ahora por José Mourinho y ahora todo apunta a que esa idea tendrá que cambiar de planes.

La afición merengue recuerda la prioridad del Real Madrid

En las dos campañas pasadas el madridismo ha reclamado la falta de un recambio de garantías en el mediocampo, tras las salidas de Luka Modric y Toni Kroos. Sin embargo, la prioridad de la dirección deportiva se ha centrado en reforzar la zona defensiva y el ataque.

Ahora bien, con los nuevos movimientos de la entidad, sigue sobre la mesa ese debate en la sala de máquinas, sobre todo, por la falta de un jugador que pueda gestionar el juego y controlar los partidos.

La llegada de Bernardo Silva podría ayudar al Real Madrid en esa demarcación, pero el perfil que encontraban como idóneo para ese rol era el de Rodri, que viene de ganar el 'Balón de Oro' del Mundial 2026 y hace dos campaña también se llevó el premio de France Football.



