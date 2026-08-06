Guerra total por Rodri: El pivote del City frena al Real Madrid y da el 'sí' al Barcelona

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El mercado de traspasos del fútbol europeo acaba de saltar por los aires. Rodrigo Hernández, baluarte del Manchester City y capitán de la selección española, se encuentra en el epicentro de un pulso titánico entre el Real Madrid y el FC Barcelona. En un giro dramático que reconfigura las prioridades del verano, el mediocentro madrileño ha manifestado su preferencia por el proyecto azulgrana, congelando un acuerdo que el conjunto de Chamartín daba prácticamente por cerrado.

De la negociación encarrilada en Madrid a la irrupción blaugrana

Durante semanas, el Real Madrid había llevado la delantera en las conversaciones con el entorno de Rodri. La dirección deportiva blanca consideraba al internacional español de 30 años como la pieza estratégica idónea para otorgar jerarquía, temple y equilibrio a su medular tras la salida de sus grandes referentes históricos. Con los términos personales encarrilados, el traspaso dependía de definir los montantes finales con el Manchester City.

Sin embargo, al no haberse firmado el contrato definitivo, el FC Barcelona detectó la ventana de oportunidad e irrumpió en la operación. La cúpula técnica culé, encabezada por la dirección deportiva y con el aval táctico de Hansi Flick, activó los contactos tanto con el jugador como con la entidad británica. El Barça se posicionó formalmente dispuesto a igualar la propuesta madridista (alrededor de los 70 millones de euros), trasladando la presión de forma inmediata a la voluntad del futbolista.

Las claves que decantan la balanza hacia la Ciudad Condal

Fuentes cercanas a la negociación señalan que, ante la paridad económica de ambas propuestas, la balanza se ha inclinado por factores strictly futbolísticos y personales:

El rol protagonista: En el FC Barcelona, Rodri asumiría desde el primer minuto la batuta y el liderazgo absoluto del mediocampo en el sistema de Hansi Flick, ocupando una posición de eje indiscutible. Química de vestuario: El vestuario blaugrana alberga a varios de los pilares de la selección española con los que Rodri mantiene una estrecha relación, lo que facilitaría una adaptación inmediata. El pesimismo en la capital: La irrupción culé y el guiño del jugador han generado un notable pesimismo en las oficinas de Valdebebas, donde ven cómo se complica su principal prioridad para la medular.

Al analizar comparativamente los términos de la operación para ambos clubes, se evidencia que la oferta económica se sitúa en cifras equivalentes, con una tasación estimada cercana a los 70 millones de euros tanto por parte del Real Madrid como del FC Barcelona. La diferencia sustancial radica en el estado de la negociación y en el planteamiento deportivo. Por un lado, el conjunto blanco contaba con un principio de acuerdo avanzado pero sin firma, donde el jugador competiría en una medular de alta rotación; por otro lado, el Barcelona presentó una propuesta formal e igualada donde le garantiza ser el eje central y timón indiscutible del esquema, un factor decisivo que ha convertido al club catalán en el destino preferido de Rodri tras otorgar su visto bueno definitivo.

Un nuevo capítulo en la historia de los Clásicos de mercado

El pulso por Rodri evoca momentos emblemáticos de la rivalidad entre Madrid y Barcelona fuera del terreno de juego. Precedentes como las disputas por Neymar en 2013, o más recientemente por Vinícius Jr., Rodrygo y Arda Güler, demuestran que cuando los dos transatlánticos españoles libran un duelo directo, la convicción del proyecto deportivo suele ser el elemento decisivo.

Con el visto bueno de Rodri ya decantado hacia el Camp Nou, se espera que las negociaciones entre el FC Barcelona y el Manchester City se aceleren en los próximos días para definir la estructura de pagos y oficializar uno de los movimientos más relevantes del año.