PSG ofrecería una millonada por este jugador del Real Madrid

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El mercado de fichajes sigue su curso y registrando sorpresas todos estos días. Eso sí, la dinámica parece no haber terminado porque aún podrían darse movimientos fuertes e inesperados en el verano. Justamente, los clubes protagonistas serían Real Madrid y PSG.

De acuerdo a los últimos reportes en redes sociales, el París Saint-Germain tendría entre sus objetivos inmediatos al turco Arda Güler y querría ofertar por sus servicios.

La cuenta de noticias de Pablo Giralt en X, compartió que la cifra que estaría dispuestos a poner encima de la mesa desde el bando parisino rondaría los 115 millones de euros.

Real Madrid y las consecuencias de esta operación

El cuadro merengue ha registrado dos años seguidos en blanco. Tanto, que para esta campaña por iniciarse un nuevo entrenador asumió el bando. Se trata de José Mourinho, a quien le han confiado el proyecto.

Ahora bien, esas dos temporadas sin títulos que lleva registradas el Madrid coinciden con la ausencia de nombres clave en la zona medular del equipo, como la de Toni Kroos y Luka Modric.

El conjunto madridista ha estado necesitando un volante que pueda gestionar los tiempos y controlar el juego. Desde la última campaña se ha pensado que Guler se convertiría en esa pieza, pero hasta ahora no ha ocurrido.

Por lo pronto, un movimiento de Arda Güler al PSG sería una sorpresa total a estas alturas del mercado, en el que el Real Madrid sigue sin incorporar un nombre a esa zona, que pueda ilusionar al madridismo.