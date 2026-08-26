¡Prohibido! El Real Madrid no visitará este mítico estadio en la Champions

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La expectación de la Champions League se alista para vivir una nueva edición con el sorteo oficial de la fase de liga, programado para celebrarse este jueves 27 de agosto.

Sin embargo, la previa del torneo llega con modificaciones normativas importantes que alteran los habituales emparejamientos y traen alivio (o restricciones) para los gigantes de Europa.

De acuerdo con las recientes disposiciones implementadas por la UEFA, se ha establecido una regla estricta que impide que un mismo partido se juegue tres años seguidos con el mismo equipo ejerciendo de local. Esta medida busca garantizar mayor variedad en los cruces de la fase de liga del torneo continental.

Ante este panorama, los dirigidos por José Mourinho ya conocen de antemano una de las restricciones geográficas que marcarán su camino. El Madrid no jugará contra el Liverpool en Anfield durante la presente temporada, evitando así una visita consecutiva al mítico feudo de los "Reds".

¿Posible enfrentamiento en el Bernabéu?

A pesar de que la restricción impide que los blancos salten al césped de Merseyside como visitantes en esta fase inicial, la normativa de rotación de localías deja una ventana abierta para el espectáculo.

Aunque el Real Madrid no viajará a Inglaterra, el clásico emparejamiento europeo aún puede ocurrir en el Estadio Santiago Bernabéu, siempre y cuando las bolillas del sorteo de este jueves determinen un cruce donde el conjunto madridista actúe como anfitrión frente al cuadro inglés.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de Mourinho y toda la afición merengue aguardan con atención para conocer el mapa de ruta definitivo en su camino hacia una nueva orejona.