Real Madrid: José Mourinho sorprende con su postura sobre el arbitraje

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José Mourinho ya tuvo su esperado debut como entrenador del Real Madrid. Ahora le toca debutar en el Santiago Bernabéu, un estadio que lo apoyó durante su pasada gestión y que volverá hacerlo. En rueda de prensa previo al juego dejó un recado y una declaración inesperada.

Mourinho dejó clara su postura sobre el arbitraje español en la victoria 2-1 del Real Madrid al Espanyol: "Lo que puedo decir es que es obvia la diferencia general de Vini con otros jugadores. Ha entrado en una espiral, los adversarios sienten que lo pueden hacer y lo hacen".

Para el portugués la acción contra Vinicius Jr era una clara expulsión: "Me gustó mucho el arbitraje. Entiendo que el árbitro no lo ha visto (patada a Vini). Entiendo que el cuarto árbitro no ha querido. Y del VAR puedo decir que no hizo su trabajo muy bien. Pero confío en el arbitraje español".

José Mourinho vuelve como entrenador al Santiago Bernabéu

José Mourinho volverá a dirigir un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico portugués es uno de los más queridos en el templo madridista por su defensa a los valores del club y por decir las cosas que no son políticamente correctas para los entrenadores.

Esa defensa siempre fue del agrado de la afición que ve al entrenador como su primer escudo contra. En esa línea, Mourinho tuvo una petición al público: "No quiero que el Bernabéu me reciba de una forma particular. Quiero que reciba al equipo como su pasión".

Por otra parte, espera que haya una comunión entre equipo y afición en el Bernabéu: "En un momento ese amor vivía en una fase complicada la temporada pasada. Ahora partimos de cero. Me gustaría que el equipo sintiese algo diferente de lo que ha sentido la temporada pasada".

Real Madrid: ¿Contra quién debuta en el Santiago Bernabéu?

Real Madrid debuta en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 26 de agosto. El duelo será contra la Real Sociedad y forma parte de la Jornada 1 de LaLiga. Un juego aplazado por la participación de varios jugadores del club en el Mundial 2026.