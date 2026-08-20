José Mourinho define una nueva estrategia para Trent Alexander-Arnold

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El banquillo del Real Madrid vuelve a acaparar la atención internacional con una propuesta táctica innovadora ideada por su cuerpo técnico.

Con el objetivo de maximizar los recursos ofensivos de la plantilla y potenciar las virtudes de sus jugadores más desequilibrantes, José Mourinho baraja una variante estratégica de gran calado que involucra directamente a Trent Alexander-Arnold.

La idea principal consiste en probar al lateral inglés en el mediocampo, buscando aprovechar al máximo su prodigiosa visión de juego y su precisión en los pases largos en diagonal.

Esta mudanza posicional busca canalizar con precisión quirúrgica la vértigo, velocidad y desborde de un tridente ofensivo compuesto por Vinícius Jr., Kylian Mbappé y Yan Diomande.

Los antecedentes con Klopp

Ante la transición de Trent Alexander-Arnold hacia la zona ancha de la cancha, la banda derecha del conjunto blanco no quedará desguarnecida.

En los momentos del partido en los que el británico pase a ocupar funciones en la mitad del campo, Denzel Dumfries se perfila para partir como el lateral derecho de garantías, aportando despliegue físico y solidez defensiva en el carril.

Este movimiento táctico no es completamente nuevo en la élite europea. Una estrategia similar fue utilizada con éxito por Jürgen Klopp durante su etapa al frente del Liverpool.

Consciente de las debilidades defensivas del lateral, el técnico alemán optó en momentos puntuales por desplazarlo hacia el centro del terreno de juego para maximizar su excepcional pegada y su inteligencia distributiva, un libreto que ahora Mourinho estudia readaptar en el Santiago Bernabéu.