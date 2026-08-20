Franco Mastantuono y su autocrítica con el Real Madrid

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Franco Mastantuono es uno de los jugadores más prometedores del fútbol sudamericano. Su fichaje por el Real Madrid fue uno de los más sonados en la temporada 2025-26. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, no tuvo muchos minutos y el equipo estuvo pésimo.

Mastantuono para la presente campaña decidió aceptar la oferta de préstamo que le ofreció el Madrid. Llegó a la Fiorentina con la capacidad de seguir formándose como un futbolista listo para competir en Europa. En esa línea, el argentino resaltó su paso por España y valoró la situación.

Franco: "En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos, no fue un año fácil, pero, como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede mejorar, que siempre hay margen de mejora en el fútbol".

De igual forma señaló: "No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar al Fiorentina. Una semana antes del anuncio tomé esta decisión y estoy muy contento". La Fiore armó un proyecto importante para competir por puestos europeos.

Real Madrid sigue en el olimpo del fútbol mundial

Con una valoración de 2.400 millones de euros, Real Madrid es el #1 de la lista de Brand Finance. Los españoles obtuvieron un incremento del 25% con respecto al 2025 (también fueron primeros de la lista). Pese a no ganar títulos en los últimos dos años se mantiene en la cima.

Más allá del apartado económico, el club merengue destaca por su fortaleza de marca. Obtuvo una calificación de 95,8 sobre 100, siendo el #1 de la lista. Un éxito atribuido a su alcance global, herencia histórica y capacidad para capitalizar su prestigio en ingresos comerciales.

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