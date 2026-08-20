Real Madrid sigue en el olimpo del fútbol mundial

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Real Madrid es el equipo de fútbol más importante en la historia. Una marca que se ha construido a lo largo de los últimos 100 años con títulos, grandes jugadores y una popularidad que traspasa fronteras. Gracias a eso, se ha mantenido año a año como el más valioso del mundo.

Con una valoración de 2.400 millones de euros, Real Madrid es el #1 de la lista de Brand Finance. Los españoles obtuvieron un incremento del 25% con respecto al 2025 (también fueron primeros de la lista). Pese a no ganar títulos en los últimos dos años se mantiene en la cima.

Más allá del apartado económico, el club merengue destaca por su fortaleza de marca. Obtuvo una calificación de 95,8 sobre 100, siendo el #1 de la lista. Un éxito atribuido a su alcance global, herencia histórica y capacidad para capitalizar su prestigio en ingresos comerciales.

Top 10 de las marcas más valiosas del fútbol

Real Madrid es el número 1 indiscutible de la lista por un montón de factores. Ahora bien, el top 10 lo completan equipos de la Premier League, el último campeón de la UEFA Champions League, dos clubes prestigiosos alemanes y el FC Barcelona que sigue siendo élite.

Los blaugranas pese a tener problemas económicos, siguen siendo una máquina para generar dinero. Por esa razón, se mantiene en la segunda posición de la lista de marcas más valiosas del fútbol. El Barca alcanzó un incremento del 15% con respecto al año 2025.

Top 10 marcas de fútbol más valiosas:

Real Madrid: 2.4 billones de euros FC Barcelona: 2.0 billones de euros Arsenal: 1.5 billones de euros Bayern Múnich: 1.5 billones de euros PSG: 1.5 billones de euros Manchester City: 1.5 billones de euros Liverpool: 1.5 billones de euros Manchester United: 1.4 billones de euros Chelsea FC: 1.0 billones de euros Borussia Dortmund: 700 millones de euros

Real Madrid: ¿Cuándo debuta en LaLiga?

Real Madrid es una de las principales atracciones de LaLiga para la temporada 2026-27. El equipo de José Mourinho debutará el próximo sábado 22 de agosto contra el Espanyol de Barcelona por la Jornada 1. El encuentro se llevará a cabo en el RCDE Stadium en Cornellá de Llobregat.