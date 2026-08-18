Luka Modric compara de esta manera al Milan y el Real Madrid

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La nueva temporada de la Serie A tendrá nuevamente a Luka Modrić como uno de sus grandes protagonistas sobre el terreno de juego. A sus 40 años, el centrocampista croata decidió continuar su carrera en el Milan, convencido de que todavía tiene fútbol, hambre y motivación para competir al máximo nivel en una de las ligas más importantes de Europa.

La decisión no fue tomada a la ligera. Modrić explicó que quiso escuchar a su cuerpo antes de comprometerse con una nueva temporada y comprobar que mantenía intacta la pasión que lo ha acompañado durante toda su trayectoria. “Sabía que quería continuar”, aseguró en una entrevista con el club italiano.

Luka Modrić vuelve al Milan con hambre de títulos

Para el ganador del Balón de Oro, la edad no representa una barrera. De hecho, considera que compartir vestuario con jugadores mucho más jóvenes funciona como una motivación adicional. El cariño recibido desde su llegada también tuvo un peso importante en su decisión de permanecer en San Siro.

“Lo único que quieres es representar al Milan de la mejor manera posible”, señaló el croata, quien ha encontrado en el conjunto rossonero un ambiente capaz de despertar nuevamente su ambición competitiva.

Pero sus palabras sobre la institución italiana fueron todavía más contundentes. Después de haber defendido durante años la camiseta del Real Madrid, Modrić no dudó en colocar al Milan a la misma altura en términos de grandeza. “Jugué en el Real Madrid, que es el club más grande del mundo, pero mi sensación es que el Milan está al mismo nivel”, afirmó.

La declaración refleja la conexión que el futbolista ha desarrollado con su nuevo equipo. Ahora, su objetivo es devolver ese afecto con rendimiento y, sobre todo, con títulos. “He vuelto con el mismo objetivo que el primer día: ganar”, sentenció.

Finalmente, Luka Modrić quiere dar un paso hacia delante. Con una temporada por disputar y la misma ambición de sus mejores años, el veterano mediocampista se prepara para demostrar que el tiempo puede avanzar, pero su competitividad permanece intacta para jugar al máximo nivel.