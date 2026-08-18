Mourinho vuelve al Real Madrid: “Vuelvo a casa” en una presentación a puerta cerrada

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José Mourinho ha sido presentado este martes como nuevo entrenador del Real Madrid, en un acto poco habitual que se llevó a cabo a puerta cerrada en la Ciudad madridista. El dirigente arrancará su segunda mandato con los merengues frente al Espanyol de visitante.

La presentación únicamente pudo seguirse a través de algunas imágenes difundidas por Real Madrid TV, el canal oficial del club. “Vuelvo a casa”, expresó el técnico portugués, quien apareció junto a Florentino Pérez durante la firma de su contrato y posó posteriormente con una camiseta personalizada.

La llegada de Mourinho marca el inicio de una nueva etapa en el banquillo madridista, dentro de un verano en el que el club también ha incorporado a seis nuevos jugadores. Todos tendrán presentaciones bajo el mismo formato: sin aficionados ni medios de comunicación y con la presencia exclusiva de directivos de la Casa Blanca y del círculo más cercano de cada protagonista.

Mourinho fue presentado como entrenador del Real Madrid

El acto de Mourinho tuvo lugar en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde Florentino Pérez le dio oficialmente la bienvenida. Posteriormente, el entrenador firmó el contrato que lo vincula con el conjunto blanco durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Después de la firma, recibió varios obsequios institucionales: una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta con su nombre.

La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora está también, además de eso otra vez, lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera. Lo importante es trabajar para el Real Madrid, y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le le puedo decir es que soy uno de ustedes, siempre lo he sido desde que me fui", dijo el dirigente.

En la presentación también estuvo presente José Martínez Pirri, presidente de honor del club, en un acto que el Real Madrid resumió posteriormente en una breve nota publicada en su página web oficial.