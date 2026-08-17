Así avanza la recuperación de Rodrygo Goes en el Real Madrid

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El camino de regreso a los terrenos de juego para Rodrygo Goes avanza según los plazos establecidos por los servicios médicos del Real Madrid.

El delantero brasileño, quien se encuentra de baja desde principios de marzo tras sufrir una grave rotura de ligamento cruzado en su rodilla, continúa dando pasos sólidos en su puesta a punto con la mirada puesta en el tramo definitivo de su rehabilitación.

De hecho, el propio jugador ha publicado en sus redes sociales, varias fotos y videos, donde se le ve entrenando y poniendo a prueba su rodilla. Durante la reciente pretemporada del conjunto merengue, el atacante carioca ha estado presente en las instalaciones de Valdebebas junto al resto de sus compañeros.

Tabajo específico en Valdebebas

Aunque su participación sobre el césped se ha limitado exclusivamente a realizar los ejercicios específicos y los protocolos propios de su delicada recuperación, su integración en el día a día del grupo ha supuesto un impulso anímico importante tanto para el jugador como para el cuerpo técnico.

Con una evolución médica favorable y bajo un estricto seguimiento, las previsiones apuntan a que el extremo internacional podría estar de regreso oficial en las canchas durante la segunda mitad de la temporada 2026/27, situando su reaparición a principios del año próximo.

El club blanco mantiene la cautela necesaria ante una lesión de esta magnitud, priorizando las sensaciones físicas del delantero para asegurar un retorno plenamente competitivo que devuelva al brasileño a su mejor nivel futbolístico.