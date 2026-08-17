El Barcelona espera por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

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El mercado de fichajes entra en su fase más decisiva y el FC Barcelona tiene trazado con absoluta claridad el siguiente gran movimiento de su planificación deportiva.

Tras encarrilar de manera exitosa las incorporaciones del lateral Joao Cancelo y del mediocampista Rodri, la dirección deportiva culé fija ahora toda su atención en el delantero argentino Julián Álvarez, cuyo futuro mantiene en vilo al fútbol europeo.

Mientras se define su situación en los despachos, el atacante continúa entrenándose bajo la disciplina del Atlético de Madrid, a la espera de que se resuelvan los detalles de su salida.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión cumbre entre el delantero y la directiva colchonera, un encuentro considerado vital en el que el jugador buscará destrabar las negociaciones y facilitar su anhelado traspaso al Spotify Camp Nou.

Plazos marcados desde el Barcelona

Desde Can Barça son conscientes de que el tiempo apremia en esta recta final del mercado. La entidad azulgrana, comandada por Joan Laporta, espera un movimiento definitivo por parte de la "Araña" y su entorno durante esta misma semana.

Todo esto, con el deseo expreso de que la compleja operación no se dilate más allá de los próximos días y pueda cerrarse cuanto antes.

Con el proyecto deportivo tomando forma a gran velocidad y la ambición intacta por dominar tanto en el ámbito doméstico como internacional, el fichaje de Julián Álvarez se perfila como la gran guinda del pastel para el ataque barcelonista.