Julián Álvarez jugó nueva carta para forzar su salida al Barcelona

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Nuevas informaciones han surgido en la novela Julián Álvarez y su deseo de salir del Atlético de Madrid. Han llegado este miércoles 12 de agosto, tras una conversación que el jugador habría tenido con su entrenador, Diego Pablo Simeone.

Según lo que compartió el medio Tribuna y el periodista César Luis Merlo, el futbolista habría entendido a su actual entrenador su deseo de abandonar al equipo colchonero.

Incluso, según el reporte, comentó al DT que quiere cambiar de aires y el que más desea es el estilo de Barcelona, porque se adaptaría mejor a sus características.

¿Qué respondió Diego Simeone a Julián Álvarez?

La comunicación del técnico no fue lo esperado por el su compatriota argentino, porque dejó el peso de cualquier decisión en el alto mando de la institución.

Simeone habría trasladado que la decisión no depende de su cuerpo técnico y que él trabajará para hacerlo mejor futbolista en esta temporada si se queda.

Luego el periodista Merlo comentó en su cuenta de X (antes Twitter) que: "En el entorno de Julián Álvarez hay molestia con el "Cholo" ya que la "Araña" le pidió a Simeone salir al Barcelona, pero el Aleti vuelve a bloquear la operación".

Ahora mismo, queda pendiente por observar cuál será el próximo movimiento de Julián Álvarez en su intención de lograr forzar el cambio para vestir los colores del FC Barcelona.