Lionel Messi habla del retiro en sentida carta tras fallecimiento de su padre

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La vida de Lionel Messi recibió un golpe muy duro recientemente, una vez que se informó el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el pasado 8 de agosto. Desde entonces el jugador de 39 años de edad no había emitido declaraciones públicas.

Fue hasta este miércoles 12 cuando se dio la primera reacción pública a la pérdida de su papá en una sentida carta que compartió el argentino en sus redes sociales.

Dentro de las emotivas palabras que Leo dedicó a su progenitor dejó caer una posibilidad que, hasta ahora, no parecía tan cercana. Y es que el futbolista dejó abierto el camino a una retiradas en el corto plazo.

La frase que llamó poderosamente la atención y que sirvió de alerta en esa dirección se encontró ya en el tramo final de su carta. Allí el delantero reconoció que no sabe si esta pérdida le permita continuar mayor tiempo en el balompié.

La frase de Lionel Messi que deja abierta la opción del retiro

Jorge Messi fue uno de sus principales acompañantes a lo largo de su carrera y es justamente la razón por la que admite: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

No obstante, en sus palabras también reconoció que siguió participando en el Mundial 2026 principalmente para dedicarle un eventual título a su padre.

"Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. Llegamos a la final y no pudiste estar", contó, luego agregó que apuntó un esfuerzo extra desde lo físico para aguantar hasta la final: "No pude, las piernas no me daban más" y "Nunca pude sentirme bien".

Lionel Messi en este momento tiene un contrato que se extendió hasta el 31 de diciembre del 2028 con el Inter Miami, pero se desconoce cuando pueda volver a la dinámica del equipo.