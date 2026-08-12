Cristiano Ronaldo le da el pésame a Lionel Messi con sentido mensaje

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Cristiano Ronaldo decidió enviarle su pésame a Lionel Messi por la muerte de su padre. Más allá de la rivalidad deportiva que ha marcado a una generación entera del fútbol; ambos jugadores siempre han mostrado un respeto absoluto el uno por el otro y el último gesto lo demuestra.

CR7 se hizo presente a través de un sentido mensaje en la última publicación de Messi; donde se despedía de su padre ya gradecía a sus aficionados. El portugués aprovechó para escribir: "Un gran abrazo para ti y tus seres queridos en este momento difícil, Lionel... mantente fuerte".

Las muestras de respeto y solidaridad no tardaron en viralizarse en las plataformas digitales, donde miles de seguidores de ambos jugadores aplaudieron el gesto de hermandad. Este tipo de muestras trasciende por completo a la rivalidad entre aficionados tóxicos.

Jorge Messi: ¿De qué murió el padre de Lionel Messi?

Jorge Messi, padre y pilar de la carrera de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario. Se sabe que batalló contra una larga enfermedad que aún no se ha hecho público. De hecho, se ha mantenido reservado por respeto a la familia.

El rol de Jorge fue decisivo para moldear la trayectoria del capitán de la selección argentina: desde sus primeros pasos en el fútbol hasta gestionar su histórica llegada al FC Barcelona. Todos entienden que sin el sacrificio del padre, el hijo no hubiese sido lo que es hoy en día.

Tras conocerse la lamentable partida, múltiples instituciones del fútbol internacional, compañeros y referentes expresaron sus condolencias, mientras que el propio Leo Messi viajó de urgencia a su natal Rosario para darle el último adiós en compañía de sus seres queridos más cercanos.

Una despedida digna del 10

Lionel Messi mediante una carta se despidió de su padre, de una manera conmovedora. Recordando, analizando y dedicándole palabras de agradecimiento por todo lo que vivió con él. También resaltó que no será olvidado y que su ejemplo lo aplicará para educar a sus hijos.