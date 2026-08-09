Lionel Messi ya está en Argentina para darle el último adiós a su padre, Jorge

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol mundial está de luto tras confirmarse este sábado, 8 de agosto, la lamentable muerte del papá de quien es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, y el capitán de la selección ya arribó a Argentina para darle el último adiós al señor Jorge.

La estrella albiceleste se encontraba preparándose para un nuevo duelo de la Leagues Cup con su club, el Inter de Miami, cuando recibió la noticia y, evidentemente, lo primero que hizo fue gestionar un vuelo privado.

Así llega Lionel Messi a Rosario, Argentina

De hecho, se compartió un video del delantero arribando a la ciudad de Rosario, lugar donde radicaba su familia y donde serán los actos velatorios del señor Jorge, quien tenía 68 años y venía padeciendo una enfermedad desde hace mucho tiempo.

En el video se puede apreciar a Messi bajando del avión junto a su esposa, Antonella Roccuzzo, y los recibe un allegado que inmediatamente procede a darles el sentido pésame tras la pérdida. Esto de acuerdo a lo compartido por el portal Greconoticias.

A lo lejos, la imagen de Messi reflejaba su evidente dolor, aunque se notaba sereno. Es importante mencionar que, más allá de que fue su padre, Jorge Messi fue un gran impulsor en el superlativo éxito de su hijo, tomando las mejores decisiones en momentos determinantes.