La última foto que compartió Lionel Messi con su padre

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Un delicado cuadro de salud terminó por confirmar un desenlace que el mundo del fútbol lamenta este sábado 8 de agosto, después de saber del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

El progenitor del que para muchos es el mejor jugador de la historia del balompié se encontraba internado en el sanatorio de Rosario, en medio de esfuerzos médicos por recuperar su salud.

La noticia, como era de esperarse, ha recorrido el mundo entero, dado el reconocimiento del futbolista argentino y la relevancia que tuvo su padre en la confección de su carrera internacional.

Sobre esa trascendencia trató la última foto que el futbolista compartió junto a su padre, en la que se detalló su agradecimiento por el respaldo a lo largo de todo su recorrido de vida.

Los detalles de la última foto de Lionel Messi con su padre

Para encontrar esta fotografía hay que remontarse el 25 de junio de 2025, en esa fecha el capitán albiceleste utilizó su cuenta de Instagram para mostrarla a los millones de seguidores que tiene por el mundo.

Esa imagen traía consigo un recuerdo de lo que fue el cumpleaños 38 del argentino, en el que también figuraron su esposa, hijos y su madre.

La postal mostró a un Leo abrazando a Jorge y Celia Cuccittini con notoria felicidad. El mensaje de aquella fotografía fue el siguiente: “¡Muchas gracias por todos los saludos y las felicitaciones! ¡Les mando un abrazo grande!”.

Hay que decir que durante el Mundial 2026, en el que Lionel Messi y Argentina jugaron la gran final, se había revelado el delicado estado de salud de Jorge, aunque el entorno de la familia lo mantuvo muy privado, sin declaraciones públicas.