Barcelona rindió homenaje al padre de Lionel Messi

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El mundo del fútbol siguen consternado con la triste noticia que conoció este sábado 8 de agosto sobre el fallecimiento de Jorge Messi, padre de la figura argentina, Lionel Messi. Las reacciones no se han hecho esperar, así como los reconocimientos, entre ellos uno que brindó el FC Barcelona.

El club más importante en la carrera de Leo, más temprano emitió un comunicado lamentando la noticia y enviando condolencias al jugador de 39 años de edad.

Sin embargo, la honra de la institución culé no quedó en esa acción, sino que la extendió en el mismo juego programado de la entidad, disputado de forma amistosa contra el Nottingham Forest.

Durante el compromiso, se dispuso un sentido y respetuoso minuto de silencio a Jorge Messi, quien es muy conocido por su conexión de muchos años con el cuadro azulgrana.

Jorge Messi clave en la carrera de Lionel Messi en Barcelona

El homenaje al padre se explica en muchos contextos, entre ellos la de reconocer a una de las personas que ayudó a que Leo se convirtiera en la máxima leyenda del Barça.

Son muchas las veces en las que el jugador reconoció que su padre fue fundamental en la consecución de esos éxitos, porque estuvo apoyando y guiándolo por décadas.

Al tiempo que contribuyó a la mejor época en la historia del club catalán, desde que permitió que el futbolista se insertara en la 'Masía', la cantera del club y en la que recibió formación.

Barcelona no fue el único club español que emitió sus condolencias a Lionel Messi. Incluso, un equipo que lo sufrió muchas veces dentro del campo, como el Real Madrid, también envió un mensaje al capitán albiceleste.