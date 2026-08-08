Las reacciones en el mundo del fútbol al fallecimiento del padre de Lionel Messi

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El fútbol está consternado por la noticia que se conoció este sábado 8 de agosto, tras el fallecimiento de Jorge Messi, padre de la estrella del balompié, Lionel Messi.

Como era de esperarse, una noticia así no pasó desapercibida, tanto por lo que genera el futbolista -hoy en el Inter Miami- así por lo reconocido que se hizo Jorge, representando la carrera de su hijo por más de 20 años.

Ahora mismo, distintos clubes se han ido expresando sobre lo ocurrido y enviando condolencias a la familia Messi en un momento tan triste como este para ellos.

El FC Barcelona fue uno de los primeros en expresar el pésame, así como el mismísimo Real Madrid, demostrando que los colores quedan a un lado en medio de una situación que lamenta todo un deporte.

Clubes queridos por Lionel Messi se solidarizan

No solo el Barcelona compartió un mensaje público, sino que otro club muy querido por el jugador argentino se hizo presente en redes, como Newell’s Old Boys, que dedicó estas palabras: "El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi".

Desde el fútbol argentino se sumaron un grupo grande de instituciones, entre las principales River Plate y Boca Juniors, al tiempo que lo hizo la propia selección Argentina se pronunció.

El alcance de la noticia no solo impacto en el balompié albiceleste, porque mensajes también llegaron de galardones como el 'Balón de Oro', en el que Lionel Messi es el máximo ganador con ocho ediciones en su palmarés.