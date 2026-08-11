¡Se casaron! Cristiano Ronaldo publica su primera foto como esposo de Georgina Rodríguez

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Tras un año de comprometerse y nueve años de relación, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez. "CG", escribió el deportista en su perfil de Instagram acompañando la imagen de su mano y la de su ahora esposa luciendo unos bellos anillos de oro.

La publicación llega después de meses de especulaciones sobre cuándo y dónde tendría lugar una de las bodas más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Cristiano y Georgina ya son marido y mujer

Según información recogida por People, la pareja eligió una ceremonia civil íntima en Cascais, una localidad costera portuguesa situada cerca de Lisboa. La boda se produjo un año después de que ambos hicieran público su compromiso.

El comunicado de prensa publicado por el mencionado portal web, también reseñó que, al matrimonio acudieron sus cinco hijos, con quienes días atrás vivieron unas increíbles vacaciones playeras.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Georgina Rodríguez, de 32, comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han construido una familia numerosa con Alana, Cristiano Ronaldo Jr., Bella Esmeralda, Eva María y Mateo.

Aunque su historia ha estado permanentemente bajo la mirada pública, ambos han procurado mantener algunos de los momentos más importantes de su vida privada lejos de las cámaras.

La historia de amor llegó a otro nivel el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina sorprendió a sus seguidores al mostrar en Instagram un enorme anillo de diamantes y confirmar que Cristiano finalmente le había pedido matrimonio.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió entonces la modelo junto a la fotografía de su mano.

El rumor sobre su boda que los confundió a todos

La boda de Cristiano y Georgina estuvo rodeada de confusión hasta prácticamente el último momento. Apenas unos días antes, comenzaron a circular rumores que aseguraban que la pareja se casaría el 8 de agosto en la Catedral de Funchal, en Madeira.

La especulación fue tan fuerte que cientos de seguidores y periodistas acudieron al lugar esperando encontrarse con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Sin embargo, la pareja nunca apareció.

Lo que ocurrió después fue insólito, pues, los asistentes confundieron a una novia que llegaba a la catedral con Georgina y llegaron a congregarse alrededor del vehículo en el que viajaba.

La ceremonia correspondía en realidad a una pareja portuguesa que nada tenía que ver con el futbolista. Incluso el sacerdote encargado de la boda tuvo que aclarar que Ronaldo no había reservado la catedral.