Georgina Rodríguez se rinde a los pies de Cristiano Ronaldo por su victoria

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Georgina Rodríguez se convirtió en el principal apoyo de Cristiano Ronaldo y, en la Copa del Mundo 2026, no ha sido la excepción. La modelo, de 32 años, respaldó a la selección de Portugal durante su encuentro con Uzbekistán.

Por medio de sus historias de Instagram, la prometida del astro portugués posó junto al televisor con una camisa de Ronaldo, mientras marcaba su primer gol de la jornada deportiva desde Houston.

Rodríguez llenó su red social en apoyo a Portugal, en especial a su pareja, quien marcó dos goles durante el encuentro. Tras una victoria 5 – 0, la selección continúa con vida para avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026.

A pesar de que la argentina suele acompañar a Cristiano en cada etapa de su vida deportiva, en esta ocasión no pudo acompañarlo en los primeros enfrentamientos. Sin embargo, no se descarta que la modelo pueda estar en los próximos partidos.

Ronaldo Jr. celebra sus 15 años lejos de su padre

La fiesta de cumpleaños de Ronaldo Jr. salió a la luz gracias a Georgina Rodríguez, quien compartió en sus redes sociales varios momentos de la celebración del joven futbolista.

Las imágenes mostraron un ambiente íntimo y familiar, pero también dejaron ver detalles que no tardaron en viralizarse, especialmente la presencia de los músicos mexicanos interpretando canciones para el homenajeado.

El cumpleaños llegó en un momento muy particular para la familia Aveiro. El delantero portugués se encuentra disputando la Copa del Mundo con Portugal en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no pudo estar presente en la celebración familiar.