Hijo de Cristiano Ronaldo vivió una fiesta mexicana por su cumpleaños

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Mientras Cristiano Ronaldo concentra toda su atención en el Mundial 2026 con la selección de Portugal, su hijo mayor vivió una celebración que rápidamente captó la atención de millones de seguidores alrededor del mundo.

Cristiano Ronaldo Jr. cumplió 16 años y lo festejó rodeado de familiares, amigos y una inesperada sorpresa mexicana tras llegar a su celebración un grupo de mariachis que puso el toque especial a la velada.

Hijo de Cristiano Ronaldo celebró por todo lo alto

La fiesta salió a la luz gracias a Georgina Rodríguez, quien compartió en sus redes sociales varios momentos del cumpleaños del joven futbolista.

Las imágenes mostraron un ambiente íntimo y familiar, pero también dejaron ver detalles que no tardaron en viralizarse, especialmente la presencia de los músicos mexicanos interpretando canciones para el homenajeado.

El cumpleaños de Cristiano Ronaldo Jr. llegó en un momento muy particular para la familia Aveiro. El delantero portugués se encuentra disputando la Copa del Mundo con Portugal en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que no pudo estar presente en la celebración familiar.

Sin embargo, eso no impidió que el adolescente disfrutara de una jornada llena de música, pastel y muestras de cariño en una fiesta en la piscina.

Georgina Rodríguez fue la encargada de mostrar algunos de los momentos más emotivos de la reunión. En los videos difundidos en Instagram se observa a Cristiano Jr. compartiendo con sus seres queridos mientras disfruta de la música en vivo y de una decoración preparada especialmente para la ocasión.

Siguiendo los pasos de su padre

Más allá de la fiesta, Cristiano Ronaldo Jr. continúa construyendo su propio camino en el fútbol. A sus 16 años es considerado una de las promesas juveniles más seguidas del panorama internacional y ya ha formado parte de diferentes academias de élite durante la carrera de su padre.

Actualmente también ha sido convocado por las categorías juveniles de Portugal, lo que alimenta las expectativas sobre su futuro.

Las comparaciones con Cristiano Ronaldo son inevitables. Sin embargo, quienes siguen de cerca su evolución destacan que el joven intenta desarrollar su propia identidad dentro del campo mientras aprovecha la experiencia y los consejos de uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.