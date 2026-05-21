Cristiano Ronaldo Jr. se luce con Portugal y anota doblete

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El legado de la familia Aveiro en el fútbol internacional sigue sumando capítulos de la mano de Cristiano Ronaldo Jr.

El hijo del astro luso acaparó los reflectores en el UEFA Development Tournament (Torneo de Desarrollo de la UEFA) al guiar con un doblete a la selección de Portugal Sub-16 en su más reciente compromiso frente a su similar de Grecia. Su evolución en las categorías formativas del combinado ibérico está siendo sumamente positiva.

Sus constantes llamados reflejan el crecimiento de sus condiciones técnicas y olfato goleador; sin embargo, el cuerpo técnico maneja su proceso con mucha cautela, buscando protegerlo de la inmensa presión mediática que conlleva su apellido.

Evolución positiva, pero con cautela

El rendimiento del joven ariete sobre el césped demostró que empieza a asimilar los conceptos tácticos del fútbol de alta competencia.

Con movimientos que recuerdan la potencia y el posicionamiento de su padre en el área, resolvió con frialdad las ocasiones generadas por los extremos lusos, convirtiéndose en el eje ofensivo de un equipo que dominó el ritmo del partido desde el pitazo inicial ante el bloque defensivo griego.

Este tipo de torneos, promovidos por la UEFA, tienen como objetivo principal el crecimiento integral de los futbolistas en etapas de desarrollo, priorizando los minutos de juego de calidad por encima de la mera exigencia del resultado.

Debe seguir su proceso

Para el cuerpo técnico portugués, la prioridad absoluta sigue siendo que Ronaldo Jr. queme etapas a su propio ritmo, garantizando que sume experiencia competitiva en un entorno sano y controlado.

Tras su destacada actuación ante los helenos, la escuadra lusa se alista ahora para afrontar un duelo de máxima intensidad ante Italia en la última jornada de la fase de grupos del torneo regional.

Este clásico europeo servirá como la prueba de fuego definitiva para medir el nivel de la plantilla y evaluar cómo responde la joven promesa ante una de las defensas más sólidas del fútbol formativo continental.