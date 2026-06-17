Mundial 2026: Cristiano Ronaldo se pronuncia tras el empate de Portugal

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El estreno de Portugal en el Mundial 2026 dejó un sabor agridulce en la afición lusa. El combinado nacional, liderado por su capitán Cristiano Ronaldo, no pudo pasar del empate en su debut ante República Democrática del Congo, un resultado que supone un contratiempo en las aspiraciones del equipo.

El encuentro dejó a la selección portuguesa con la sensación de haber dejado escapar dos puntos vitales en el arranque de la fase de grupos. Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, el '7' ha mostrado su habitual determinación ante la adversidad.

Tras finalizar el compromiso, Cristiano Ronaldo se dirigió a sus seguidores y a la afición portuguesa a través de sus canales oficiales en redes sociales, instando al equipo a mantener la compostura y la ambición intactas.

"Cabeza levantada"

"No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", sentenció el capitán. Su siguiente compromiso será ante Uzbekistán el martes 23 de junio a la 1:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio NRG.

A pesar de la frustración que supuso el marcador final, tanto el cuerpo técnico como la plantilla transmiten un mensaje de unidad, conscientes de que el formato del torneo permite margen de maniobra para revertir la dinámica en las próximas jornadas.

Portugal ya trabaja en la preparación del siguiente duelo, donde el equipo buscará sumar su primera victoria que les permita retomar el rumbo hacia la clasificación y validar su condición de favorito en esta cita mundialista.