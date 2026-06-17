Mundial 2026: João Neves se une a Cristiano Ronaldo tras marcar el primer gol de Portugal

Suscríbete a nuestros canales

Portugal está cumpliendo con las expectativas en su estreno en el Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Los lusos picaron adelante a los seis minutos de acción frente a República del Congo desde el Estadio Houston, en la jornada de este miércoles 17 de junio.

El autor de esa primera diana fue João Neves, quien escribió su nombre en la historia de Portugal en los Mundiales al convertirse en el tercer goleador más joven de la selección en marcar en una Copa del Mundo. Con 21 años y 263 días, el mediocampista se unió a una lista exclusiva encabezada por Cristiano Ronaldo, quien anotó con 21 años y 132 días en 2006, y Gonçalo Ramos, que lo hizo con 21 años y 169 días en la edición de 2022, de acuerdo con el reporte de Opta Analyst.

El tanto de Neves no solo representa un logro personal, sino también una muestra del prometedor talento que sigue emergiendo en el fútbol portugués. Compartir este registro con figuras tan importantes para la selección confirma el impacto que el joven jugador está teniendo en el escenario internacional y refuerza su papel como una de las grandes apuestas de Portugal para el presente y el futuro.

João Neves abre la cuenta goleadora para Portugal

El centrocampista no espero mucho para poner adelante a su equipo en el primer enfrentamiento del Grupo K, rematando de cabeza para vencer al guardameta africano gracias a un centro perfecto en el área de Pedro Neto. Después de conquistar la UEFA Champions League con el PSG, el portugués llegó inspirado a la cita mundialista y vacunó en su primer partido en el magno evento.

Su presencia entre los jóvenes lusos más prematuras en anotar en un Mundial junto a Cristiano Ronaldo eleva sus expectativas como uno de los más prometedores de su generación. Además de la mencionada marca, el volante se unió a 'El Bicho' con registros notables en el desafío contra Congo, tomando en cuenta que el delantero se convirtió en el jugador más longevo en salir titular en un encuentro mundialista.