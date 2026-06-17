Alerta en el Mundial 2026: Guardia Nacional derriba un dron que espiaba el entrenamiento de Corea del Sur

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La tensión de la Copa del Mundo ha trascendido las fronteras de las canchas para trasladarse al ámbito de la seguridad tecnológica y la inteligencia deportiva. La Asociación de Fútbol de Corea del Sur denunció que las fuerzas federales mexicanas tuvieron que derribar un dron que invadió el espacio aéreo del centro deportivo Verde Valle, complejo donde la escuadra asiática realizaba una sesión de entrenamiento estrictamente privada con miras a su duelo contra la Selección Mexicana.

El incidente ocurrió mientras el combinado surcoreano ejecutaba sus trabajos tácticos a puerta cerrada. El equipo de seguridad de la delegación detectó el vuelo del dispositivo electrónico y dio aviso inmediato al perímetro de protección militar desplegado en la sede.

Neutralización electrónica y sospechosos en fuga

La respuesta de las fuerzas del orden locales fue quirúrgica. Efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército asignados al resguardo del plantel activaron los protocolos del Grupo Especial Antidrones. Utilizando armamento de interferencia y sistemas de bloqueo y transferencia electrónica, las autoridades consiguieron nulificar las transmisiones del aparato, forzando su descenso inmediato en los exteriores de la propiedad.

No obstante, el hallazgo del objeto deparó una sorpresa:

Sin rastro del dispositivo: Cuando las patrullas policiales y los federativos coreanos se desplazaron al punto de caída, el dron ya no se encontraba en el lugar.

Operadores identificados: Gracias a la red integral de cámaras de seguridad del complejo deportivo, se pudo registrar la presencia de dos individuos extranjeros sospechosos de pilotar el equipo. Los hombres lograron recoger el dron siniestrado y darse a la fuga instantes antes de la llegada de las patrullas.

La FIFA toma cartas en el asunto

A pesar del sobresalto y de la clara violación de los perímetros de seguridad de la FIFA, el cuerpo técnico de Corea del Sur dio un parte de tranquilidad respecto al plano estrictamente futbolístico. El vocero del equipo precisó que el vuelo del dron tuvo lugar únicamente durante la fase inicial de calentamiento de los jugadores, por lo que el esquema táctico y las jugadas de estrategia preparadas para medirse ante el conjunto azteca no quedaron expuestas ante la lente del aparato.

Aunque las autoridades locales de Guadalajara aún no determinan si el acto responde a un intento de espionaje por parte de aficionados rivales, a una estrategia de un cuerpo técnico contrario o a la labor imprudente de un medio de comunicación, el hecho ya escaló a niveles internacionales. La federación surcoreana elevó una queja formal ante los comités organizadores de la FIFA y solicitó que la policía mexicana explote las grabaciones del perímetro para dar con la identidad de los operadores fugitivos en las próximas horas.