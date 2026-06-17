Mundial 2026: ¡La Cabra! Cristiano Ronaldo rompe récord en su estreno con Portugal

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo afronta su última oportunidad de conseguir el campeonato del mundo con su país en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. En su sexta participación en el magno evento, el delantero comenzó con el pie derecho tras convertir increíble registro en suelo norteamericano.

La figura lusitana volvió a hacer historia al convertirse en el jugador de campo más veterano en ser titular en un partido de la Copa del Mundo, de acuerdo con el dato de OptaJoe. Con 41 años y 132 días, el delantero portugués sigue ampliando un legado único en el fútbol internacional, manteniéndose competitivo al más alto nivel pese al paso del tiempo.

Este nuevo registro refuerza aún más la longevidad y vigencia del capitán de la selección de Portugal, que continúa siendo una pieza clave dentro del equipo en su intento por avanzar en el torneo. Su presencia en el once inicial no solo destaca por el aspecto estadístico, sino también por el impacto deportivo y emocional que sigue generando en el grupo y en la competición.

Sexto Mundial para Cristiano Ronaldo

Además de pisar el campo entre los titulares por su selección, 'El Bicho' confirmó su sexta presencia en una Copa del Mundo, lo que le permite consagrarse como el jugador con más Copas del Mundo jugadas, igualando la marca de seis participaciones. El veterano atacante inició a escribir su historia con la mencionada hazaña en la edición de Alemania 2006.

Este logro confirma la extraordinaria longevidad del capitán portugués, que continúa compitiendo al máximo nivel en la élite mundial. Su presencia en una sexta Copa del Mundo no solo refuerza su estatus como una leyenda del deporte, sino que también subraya su impacto constante en la selección de Portugal a lo largo de más de dos décadas de carrera. La estrella busca convertir en su estreno contra República del Congo, en la jornada de este miércoles 17 de junio desde el Estadio Houston.