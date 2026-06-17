Messi sobre convertirse en el máximo goleador de la historia en Mundiales: "no significa nada"

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Lionel Messi inició encendido el Mundial 2026 de Norteamérica con tres goles en el primer compromiso de Argentina, que derrotó (3x0) a Argelia para comenzar a revalidad su corona como campeones del Mundo. Precisamente, el Hat-Trick del capitán de los albicelestes lo igualó en la cima entre los máximos anotadores de la historia.

A sus 38 años, el argentino alcanzó los 16 tantos en su trayectoria en el magno evento y sigue demostrando una vigencia extraordinaria en los escenarios más importantes. La mencionada cifra lo pone al lado de Miroslav Klose, quien era dueño del trono en solitario desde Brasil 2014, cuando anotó una diana en la histórica goleada de Alemania (7x1) en las semifinales contra los anfitriones.

Pese a la magnitud de su actuación individual, Messi prefirió destacar el trabajo colectivo realizado por el equipo. Tras el encuentro, reconoció que el debut no fue sencillo y señaló que Argentina tuvo dificultades durante la primera mitad, aunque logró corregir aspectos importantes para dominar el partido y marcar diferencias en el complemento.

Messi le resta importancia a la marca goles en mundiales

Cuando fue consultado sobre sus récords y la posibilidad de seguir ampliando su marca goleadora en los mundiales, el astro argentino restó importancia a las estadísticas personales. Messi afirmó que considera un honor compartir espacio en los registros históricos con grandes figuras del fútbol, pero insistió en que esos números no son su principal motivación dentro del torneo.

Es un honor estar al lado de Klose, pero no significa nada. De lo que yo vi, Ronaldo fue uno de los más grandes y no está primero, asi que es solo una estadística", dijo el astro argentino después de la goleada ante Argelia.

Además, el capitán argentino aprovechó la ocasión para elogiar a Ronaldo Nazário, a quien calificó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Para Messi, el hecho de superar o igualar determinadas marcas históricas no cambia la admiración que siente por leyendas que marcaron una época, dejando claro que valora más el legado de esos futbolistas que la comparación directa entre estadísticas.