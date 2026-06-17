Mundial 2026: Ronaldo confirma que Messi es el mejor de todos los tiempos

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Lionel Messi comenzó el Mundial 2026 como lo terminó en Qatar 2022 cuando se titularon como campeones del mundo ante Francia. El astro argentino no terminó a Argelia con el primer Hat-Trick en la presente competición para liderar la victoria de Argentina (3x0) en el inicio del Grupo J.

El capitán albiceleste volvió a escribir una página dorada en su carrera, despertando elogios de figuras históricas del deporte, entre ellas Ronaldo Nazário. El legendario delantero brasileño no escatimó en palabras para destacar la magnitud del logro de Messi, quien con su triplete se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

El contundente elogio de Ronaldo a Messi

Para Ronaldo, el hecho de que el argentino continúe rompiendo marcas no debería sorprender a nadie, considerando la consistencia y el nivel que ha mostrado durante toda su trayectoria profesional.

Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él", dijo el brasileño después de la increíble presentación del argentino en Kansas City.

"El Fenómeno" también recordó que Argentina llega al torneo como la vigente campeona mundial, un contexto en el que Messi continúa siendo la principal referencia del equipo. Según el ex atacante brasileño, cada presentación del rosarino tiene el potencial de convertirse en un acontecimiento histórico debido a la calidad y la influencia que ejerce sobre el juego.

Ronaldo fue aún más lejos al asegurar que el mundo del fútbol debería reconocer definitivamente a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos. A su juicio, la capacidad del argentino para mantenerse en la élite temporada tras temporada, sumada a sus actuaciones en los escenarios más importantes, refuerza una candidatura que considera indiscutible.