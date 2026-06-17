Mundial 2026: Ecuador y Curazao necesitan reaccionar para seguir con vida

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El duelo entre Ecuador y Curazao correspondiente a la fecha 2 del grupo E se disputará en el estadio Kansas City desde las 20:00 horas, el sábado 20 de junio.

La Tri y la Ola Azul cerrarán la segunda jornada del Grupo E en un duelo inédito. Tras haber caído en sus respectivos estrenos, ambas selecciones llegan con la urgencia absoluta de sumar para no comprometer sus opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ecuador intentará dejar atrás un debut tan doloroso como inesperado. Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece cayeron por 1-0 frente a Costa de Marfil por un gol de Amad Diallo en el minuto 90, un desenlace que puso fin a una racha de 19 partidos invictos y casi dos años sin derrotas.

Curazao también perdió en su presentación, pero el 7-1 en contra ante Alemania dejó varios capítulos memorables. Apenas seis minutos después del primer tanto alemán, Livano Comenencia marcó el empate transitorio y firmó el primer gol de la historia del país en una Copa del Mundo. Además, el neerlandés Dick Advocaat estableció un nuevo récord al convertirse, con 78 años y 260 días, en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Ecuador en el próximo partido del Mundial

Grupo E - Fecha 3: vs Alemania: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Curazao en el próximo partido del Mundial

Grupo E - Fecha 3: vs Costa de Marfil: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Horario Ecuador y Curazao, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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