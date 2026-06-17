Mundial 2026: ¡Golpe bajo! Portugal no contará con esta figura en su estreno contra Congo

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Liderados por Cristiano Ronaldo, Portugal será una de las principales candidatas al título en el Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, la selección europea recibe un duro golpe a solo horas de su estreno contra República del Congo desde el Estadio Houston.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, llevó tranquilidad a los aficionados tras las dudas generadas por la ausencia del defensor Rúben Dias en el debut de su selección en el Mundial 2026. El técnico explicó que el central del Manchester City no presenta una lesión de gravedad, pero decidió no arriesgarlo para evitar complicaciones en una competición tan exigente.

Martínez señaló que la decisión respondió únicamente a una medida de precaución, teniendo en cuenta la importancia de Dias dentro del esquema defensivo portugués. El cuerpo técnico espera contar con el zaguero en los próximos compromisos del torneo, una vez que esté en plenas condiciones físicas para competir al máximo nivel.

Rúben Dias se cae para el debut de Portugal en el Mundial 2026

Todavía no está completamente en forma y no correremos ningún riesgo", dijo el seleccionador luso.

Durante su comparecencia ante los medios, el entrenador también dedicó elogios a Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexta Copa del Mundo. Martínez destacó que el capitán mantiene intacta la ilusión y el compromiso con la selección, pese a la extensa trayectoria que acumula en el fútbol internacional. Según el seleccionador, su actitud continúa siendo una fuente de inspiración para los jugadores más jóvenes del plantel.

Además, el estratega resaltó la influencia de Cristiano tanto dentro como fuera del terreno de juego. Más allá de sus goles, considera que el delantero aporta liderazgo, experiencia y una gran capacidad para generar espacios y oportunidades para sus compañeros. Para Martínez, las estadísticas y el impacto del atacante reflejan claramente el papel fundamental que sigue desempeñando en las aspiraciones de Portugal en el Mundial.