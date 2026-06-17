Mundial 2026: Así quedaron los resultados en la jornada de este martes, 16 de junio

Una nueva jornada de la fiesta del balompié mundial se disputó este martes, 16 de junio y estos fueron todos los resultados.
Tres/cuatro juegos se disputaron en este segundo día de semana con el debut de los grandes goleadores del torneo. Así como la presencia de varios candidatos a levenatar el trofeo de campeón.
A primera hora la selección que ha disputado los últimas dos finales del mundo, Francia ganó con doblete de Mbappé. Luego fue turno de Haaland y Noruega que golearon a Irak.
La noche estelar (una vez más) de Messi en el debut de los campeones del mundo, hattrick y se convierte en el máximo goleador de mundiales (igualado en 16 con Klose).Y a mitad de noche Jordania debutaba en copas del mundo contra Austria.
Resultados de la jornada
Francia 3-1 Senegal
Noruega 4-1 Irak
Argentina 3-0 Argelia
Austria 3-1 Jordania