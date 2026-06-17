Mundial 2026: Así quedaron los resultados en la jornada de este martes, 16 de junio

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Una nueva jornada de la fiesta del balompié mundial se disputó este martes, 16 de junio y estos fueron todos los resultados.

Tres/cuatro juegos se disputaron en este segundo día de semana con el debut de los grandes goleadores del torneo. Así como la presencia de varios candidatos a levenatar el trofeo de campeón.

A primera hora la selección que ha disputado los últimas dos finales del mundo, Francia ganó con doblete de Mbappé. Luego fue turno de Haaland y Noruega que golearon a Irak.

La noche estelar (una vez más) de Messi en el debut de los campeones del mundo, hattrick y se convierte en el máximo goleador de mundiales (igualado en 16 con Klose).Y a mitad de noche Jordania debutaba en copas del mundo contra Austria.

Resultados de la jornada

Francia 3-1 Senegal

Noruega 4-1 Irak

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

