Mundial 2026: Conoce alguno de los casos de padre/hijo en Copas del Mundo

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A lo largo de las décadas, el Mundial ha sido testigo de sagas inolvidables donde el talento se hereda, convirtiendo el apellido en un sinónimo de gloria futbolística.

La edición 2026, que actualmente se desarrolla, ha vuelto a poner el foco en este vínculo especial, con nuevas generaciones escribiendo sus propios capítulos.

La jornada de ayer en la Copa del Mundo 2026 nos dejó imágenes que refuerzan esta tradición. La presencia de Luca Zidane defendiendo los colores de Argelia o la participación de Erling Haaland con Noruega, hijo de Alfie Haaland, capturaron la atención de los aficionados.

Casos emblemáticos de padre/hijo

Uruguay: Pablo Forlán y Diego Forlán.

España: Miguel Ángel Alonso y Xabi Alonso.

Países Bajos: Danny Blind y Daley Blind.

Dinamarca: Peter Schmeichel y Kasper Schmeichel.

Estados Unidos: Claudio Reyna y Giovanni Reyna.

México: Javier Hernández y Javier "Chicharito" Hernández.

Francia: Lilian Thuram y Marcus Thuram.

Italia: Cesare Maldini y Paolo Maldini.

Argentina: Diego Simeone y Giuliano Simeone; Pablo Paz y Nico Paz.

Noruega: Alfie Haaland y Erling Haaland; Goran Sorloth y Alexander Sorloth; Erik Thorstvedt y Kristian Thorstvedt.

Francia/Argelia: Zinedine Zidane (con Francia) y Luca Zidane (con Argelia).

Mientras el Mundial 2026 sigue su curso, los ojos del mundo no solo miran a los nuevos talentos, sino también al espejo donde se reflejan sus padres, demostrando que en el fútbol, el tiempo pasa, pero el legado permanece.