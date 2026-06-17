Mundial 2026: Noruega hace historia en el Mundial

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En la Copa del Mundo de 2026, la selección de Noruega ha escrito una página inédita en los libros de estadísticas de la FIFA. Durante su partido de debut, el conjunto nórdico se convirtió en la primera selección en toda la historia de los mundiales en alinear a tres hijos de exfutbolistas mundialistas en un mismo partido. La entrada de Kristian Thorstvedt al terreno de juego selló un récord que tardará décadas en repetirse.

El ingreso de Thorstvedt completó un círculo que comenzó hace más de treinta años. El mediocampista se unió en la cancha a Erling Haaland y Alexander Sorloth, consolidando una coincidencia generacional sin precedentes en el balompié internacional.

Un legado que nació en el Mundial de USA 1994

Para entender la magnitud de este hito, es necesario viajar en el tiempo hasta el verano de 1994. En aquella cita imperial en Estados Unidos, la selección de Noruega compitió con un plantel aguerrido que incluía al guardameta Erik Thorstvedt, al defensor Alf-Inge Haaland y al delantero Goran Sorloth. Los tres compartieron vestuario, minutos y la experiencia de representar a su país en el torneo más importante del planeta.

Tres décadas después, sus herederos directos no solo alcanzaron el profesionalismo, sino que se consolidaron como las piezas fundamentales del ataque y el mediocampo del equipo nacional, llevando el apellido familiar nuevamente a la máxima vitrina futbolística.

Los herederos del futbol noruego

Erling Haaland y Alexander Sorloth ya habían coincidido en el once titular en múltiples ocasiones, cargando con el peso ofensivo del equipo. Sin embargo, la pieza que faltaba para romper el récord histórico de la FIFA era Kristian Thorstvedt. Con su ingreso desde el banquillo, el técnico noruego activó de forma involuntaria un dato que de inmediato encendió las redes sociales y las bases de datos deportivas a nivel global.