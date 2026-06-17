Álbum Panini

La fiebre de las barajitas Panini continúa con Meridiano y 2001

Los coleccionistas y fanáticos del deporte tienen una cita imperdible con las esperadas cuadrotas de barajitas Panini. Entérate cuándo y dónde conseguirlas

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Meridiano

Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 01:50 pm
La fiebre de las barajitas Panini continúa con Meridiano y 2001
Completa tu álbum con Meridiano y 2001 / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Las barajitas que te faltan para llenar tu álbum Panini llegarán junto a los diarios Meridiano y 2001 en fechas especiales.

La distribución comenzará hoy miércoles 17 de junio con el semanario Meridiano y su respectiva cuadrota para el interior del país.

Posteriormente, el viernes 19 de junio, los lectores de Meridiano en la Gran Caracas podrán adquirir una nueva cuadrota exclusiva. Finalmente, el lunes 22 de junio, el diario 2001 llevará otra cuadrota especial a los coleccionistas de la Gran Caracas.

Esta promoción representa una excelente oportunidad para conseguir nuevas barajitas del fútbol mundial, intercambiar repetidas y avanzar en el llenado del álbum Panini.

¡No pierdas la oportunidad de completar tu colección! Busca tu ejemplar en kioscos y puntos de venta y completa tu álbum con las cuadrotas de barajitas de fútbol de Meridiano y 2001.

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