Mundial 2026: Así fue el partido de Cristiano Ronaldo ante RD Congo

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El debut de Cristiano Ronaldo y su Portugal en este Mundial 2026 llevó un sabor agridulce, tras no pasar del empate a un tanto con la República Democrática del Congo en el Grupo K.

El partido de los lusos tenía muchos focos sobre sí porque llegan a esta edición mundialista como una de las selecciones candidatas, pero ante los congoleños no pudieron demostrar el fútbol que se pensaba con nombres como Vitinha, Joao Neves y compañía.

Al mismo tiempo, otro de los que más tenía miradas era CR7 por las expectativas de su sexta participación en Copas del Mundo. Sin embargo, en números y en sensaciones no fue el mejor rendimiento del veterano de 41 años de edad.

¿Cómo fue el partido de Cristiano Ronaldo?

El tanto de los suyos llegó muy temprano en el partido, al minuto 6' desde un buen cabezazo de Joao Neves, que hizo pensar que el compromiso se iría por una sola vía en una posible goleada.

Sin embargo, con el pasar de los minutos el Congo fue asentándose en el campo y complicando más de la cuenta a los portugueses, hasta que llegó el empate al 45+5, obra de Yoane Wissa.

Ese escenario puso más presión en el delantero del Al Nassr, al que le costaba ante el poco espacio que tuvo para transitar en el gramado y entre líneas de congoleños. Tanto que dejó unas cifras bastante bajas para lo esperado en un futbolista como él.

En el partido no registró disparos a puertas ni un regate realizado, al tiempo que dejó tres posesiones perdidas para los suyos. En otras estadísticas completó:

Pases precisos19/21 (90%).

Pases en campo rival (precisión)15/17 (88%).

Pases en campo propio (precisión)4/4 (100%).

Por lo pronto, hay que decir que el siguiente partido de Cristiano Ronaldo será el martes 23 de junio ante Usbekistán y luego cerrará el grupo contra Colombia el sábado 27 del mismo mes.