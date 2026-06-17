Mundial 2026: Harry Kane supera a Cristiano Ronaldo e iguala el récord de Inglaterra

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La presentación de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 no pudo ser más redonda, especialmente para su capitán y referente ofensivo, Harry Kane.

El delantero del Bayern Múnich comenzó su andadura en el torneo con una actuación estelar ante Croacia, firmando un doblete que le sirvió para inscribir su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol mundial.

Con sus dos tantos en el Dallas Stadium, alcanza la cifra de 10 goles marcados por Gary Lineker con la camiseta de Inglaterra en las Copas del Mundo. El ariete comparte ahora el honor de ser el máximo artillero del país en el torneo más importante del planeta, una marca que sin duda buscará batir en los próximos partidos.

Más allá del récord nacional, también superó a un gigante del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, en la tabla de goleadores históricos del Mundial. El inglés sigue escalando posiciones entre los máximos artilleros de la historia del torneo, dejando atrás el legado del astro portugués.

Se mete en la lucha por el pichichi

Harry Kane empieza la Copa del Mundo con el pie derecho, uniéndose de inmediato a la lista de goleadores de la actual edición con dos tantos.

Su actuación reafirma su estatus como uno de los delanteros más letales del mundo y subraya la ambición de una Inglaterra que busca, con su capitán a la cabeza, conquistar su segundo título mundial.

Con la confianza por las nubes y el respaldo de la historia, Kane y la selección de Inglaterra miran ya hacia su siguiente compromiso, con el objetivo de sellar su clasificación a los dieciesavos de final. El legado del delantero sigue creciendo, y el Mundial 2026 apenas ha comenzado.