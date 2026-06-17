Mundial 2026: Uno del Barcelona y uno del Real Madrid son titulares en Inglaterra

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La Selección de Inglaterra, dirigida por el alemán Thomas Tuchel, afronta este miércoles 17 de junio su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Croacia en el Dallas Stadium.

Con la mira puesta en conquistar su segundo título mundial, el combinado de los "Tres Leones" presenta un once cargado de talento y juventud, donde destacan dos nombres que han acaparado los titulares: Jude Bellingham y Anthony Gordon.

El encuentro, que promete ser uno de los platos fuertes de la fase de grupos, no solo reabre una rivalidad histórica, (recordando la dolorosa semifinal de Rusia 2018), sino que pone a prueba la profundidad de una plantilla inglesa que se ha renovado bajo el mando de Tuchel.

Barcelona y Madrid presentes

El mediocentro del Real Madrid, Jude Bellingham, llega a la cita mundialista como uno de los referentes indiscutibles del fútbol europeo.

A pesar de los debates generados recientemente por las declaraciones de Tuchel, quien ha subrayado la alta competencia interna del plantel, la figura de Jude se perfila como un eje fundamental en la creación y llegada al área.

Por su parte, el reciente fichaje estrella del Barcelona, Anthony Gordon, vive un momento dulce en su carrera. Tras oficializarse su incorporación al club azulgrana de cara a la temporada 2026/27, llega a este Mundial en un estado de forma óptimo, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo de Inglaterra.

El duelo contra Croacia en Dallas por el Grupo L; es la oportunidad de cerrar una herida abierta hace ocho años y enviar un mensaje contundente al resto de las selecciones favoritas.