Cristiano Ronaldo Jr no fue suficiente para Portugal sub-15

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Cristiano Ronaldo Jr es uno de los futbolistas que más llama la atención en Portugal. Por ser el hijo de la máxima leyenda lusa, el joven está desarrollando una carrera interesante en el fútbol. De hecho, en el último torneo con la Seleçao no pudo ser determinante y perdieron.

La joven escuadra de las quinas se quedó a las puertas de la gloria en la gran final del certamen europeo frente a Italia. A pesar del intenso equilibrio mostrado durante el tiempo reglamentario con un empate 1-1; la puntería desde los penales favoreció al rival con marcador de 3-4.

La gran novedad en el esquema portugués fue la inclusión de Ronaldo Jr desde el pitazo inicial del encuentro. El joven atacante asumió la responsabilidad en el frente ofensivo e intentó generar peligro, pero chocó constantemente contra el ordenado muro defensivo de la azzurra.

Cristiano Ronaldo Jr: ¿Podrá tener una carrera óptima como profesional?

Cristiano Ronaldo Jr despierta un debate apasionante en el fútbol internacional a medida que quema etapas. Las expectativas que descansan sobre sus hombros son colosales, alimentadas por la inevitable y constante comparación con el legado de su padre.

Establecer un registro similar al de cinco Balones de Oro resulta una meta sumamente compleja e improbable para cualquier futbolista en la actualidad. La disciplina y las cifras de su padre pertenecen a un Olimpo que difícilmente se repetirá en las próximas generaciones.

Pese a la monumental sombra familiar, el joven atacante posee las herramientas y el entorno profesional idóneos para consolidar un nivel óptimo en la élite. Su evolución en las academias demuestra que tiene el talento necesario para construir su propio camino y brillar.