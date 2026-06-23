Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez demuestra su talento en la música

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Mientras Cristiano Ronaldo concentra toda su atención en los compromisos deportivos que afronta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en casa otra integrante de la familia está acaparando titulares.

Georgina Rodríguez compartió en sus redes sociales un video protagonizado por su hija Alana Martina, de ocho años, en el que la pequeña aparece interpretando “Vivo por ella”, una de las canciones más emblemáticas del tenor italiano Andrea Bocelli.

Georgina Rodríguez: "Mi pequeña gran estrella"

La empresaria y modelo acompañó el video con un mensaje lleno de orgullo: “Mi pequeña gran estrella”, una frase que resume perfectamente la emoción con la que observó el desempeño artístico de su hija.

Según reveló la publicación, el propio Andrea Bocelli reaccionó al video y compartió la grabación de la pequeña cantante, un gesto que multiplicó la repercusión del contenido en redes sociales.

La elección de la canción tampoco pasó desapercibida. “Vivo por ella” es una de las composiciones más reconocidas de la carrera del artista italiano y alcanzó enorme popularidad en el mundo hispanohablante gracias a la versión que interpretó junto a la cantante española Marta Sánchez.

Otras figuras del mundo del entretenimiento tampoco tardaron en reaccionar. “Estrella”, escribió la cantante mexicana Danna. Adamari López, Antonela Roccuzzo, Caterina Valentino, Carolina Sandoval y otras famosas aplaudieron el talento de Alana.

El talento musical crece dentro de la familia

Las imágenes muestran a Alana en una clase junto a su profesora de canto, Olaya Alcázar, quien la acompaña y guía mientras desarrolla la interpretación. La niña aparece completamente concentrada, enfocada en cada nota y en la modulación de su voz.

No es la primera vez que Georgina comparte momentos musicales protagonizados por sus hijos. En los últimos meses, sus seguidores han sido testigos de diferentes publicaciones donde Alana demuestra sus avances en el canto.

Anteriormente, la pequeña sorprendió interpretando “My Heart Will Go On”, el inolvidable tema principal de la película “Titanic” popularizado por Céline Dion. También ha participado en videos vinculados a la música, evidenciando una evolución constante en sus habilidades artísticas.

Su hermana Eva también ha mostrado interés por este mundo, especialmente por el piano, algo que Georgina ha compartido orgullosamente en varias ocasiones.