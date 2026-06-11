Mundial 2026: Andrea Bocelli da la sorpresa en la fiesta inaugural

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El artista italiano Andrea Bocelli y la cantante coreana EJAE dieron la sorpresa en la ceremonia inaugural en el Estadio Ciudad de México al interpretar “DNA”, un himno oficial de tintes ceremoniales y épicos.

El tema reúne al legendario tenor italiano Andrea Bocelli, al DJ francés David Guetta, a la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y a la cantante surcoreana EJAE.

Durante la presentación, ambos cantantes unieron sus voces para dar una interpretación en vivo que erizó la piel del público y de cientos de usuarios en línea.

Su performance fue tomada como una sorpresa. Sin embargo, desde el miércoles 10 de junio, el italiano se encontraba en tierras aztecas preparando su show junto a la cantante coreana, conocida por ser parte de la banda sonora de “K-pop Demon Hunters”.