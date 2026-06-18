Julián Gil vive cálido momento con Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

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Julián Gil continúa convirtiendo su cobertura del Mundial 2026 en una auténtica aventura. El actor y conductor logró uno de los objetivos más importantes que se había planteado desde el inicio del torneo y era obtener la firma de Cristiano Ronaldo para la ya famosa “Pelota del Mundial”.

Este proyecto que reúne autógrafos de algunas de las máximas figuras del fútbol internacional viajó hasta Houston, ciudad que recibió el debut de Portugal frente a la República Democrática del Congo.

Allí, después de varias horas de espera, trabajo logístico y paciencia, Gil consiguió acercarse al astro portugués y obtener una de las rúbricas más codiciadas del fútbol mundial.

Julián Gil saltando de la emoción

A través de su cuenta de Instagram, el presentador compartió imágenes y videos del momento, acompañados de un mensaje en el que relató la emoción que sintió al estar frente a una leyenda viva del deporte.

“La misión de hoy era conseguir la firma de Cristiano Ronaldo para la Pelota del Mundial. Y el problema es que ya lo logramos”, escribió con humor el actor, celebrando el éxito de una búsqueda que llevaba tiempo preparando.

Más allá del resultado deportivo, el argentino dejó claro que lo más importante de la jornada fue la oportunidad de ver de cerca a uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

“Me quedo con la oportunidad de ver de cerca a una leyenda que sigue haciendo historia”, expresó el actor, consciente de la dimensión que representa Ronaldo dentro y fuera de las canchas.

Aunque Portugal no pudo pasar del empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su estreno mundialista, el encuentro reunió a más de 68 mil espectadores en el NRG Stadium de Houston y estuvo marcado por la enorme expectativa que genera la presencia del portugués.

La firma de Cristiano Ronaldo se suma a una colección que ya incluye a otras grandes figuras del fútbol internacional. Durante las últimas semanas, Julián ha compartido cómo ha ido reuniendo autógrafos de estrellas como Neymar y Raphinha.

La curiosa historia entre Julián Gil y Cristiano Ronaldo

El reciente encuentro entre Julián Gil y Cristiano Ronaldo también revive una anécdota que dio de qué hablar hace algunos años.

En 2022, durante la promoción de la serie documental “Soy Georgina”, protagonizada por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, el actor bromeó públicamente asegurando que el futbolista portugués le tenía “celos”.

Esta jocosa declaración se dio tras el estreno del documental en el que Gil aparecía luego de coincidir con Rodríguez, pero, dicha participación fue menos de lo que esperaba, por lo que aseguró que, había sido decisión de ‘El Bicho’.

El artista comentó en aquel momento que supuestamente había sido contratado para participar en varios episodios, pero que su presencia quedó reducida a un breve cameo. Con su característico sentido del humor, atribuyó la situación a una supuesta “envidia” de Ronaldo.