El doloroso adiós de Messi a su padre: «No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir»

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En una desgarradora publicación en redes sociales acompañada por una fotografía junto a su padre y representante, Jorge Messi, Lionel Messi compartió un emotivo e íntimo mensaje de despedida tras el reciente fallecimiento de su progenitor. El capitán argentino expresó el profundo vacío que deja la partida de la figura que lo acompañó desde sus inicios en el fútbol profesional.

En el texto, el astromundial confiesa el devastador impacto emocional que esta pérdida representa para su vida personal y deportiva, admitiendo tener serias dudas sobre su futuro dentro de las canchas:

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?"

El peso de la ausencia en la última etapa

La carta revela intimidades de la difícil situación de salud que atravesaba Jorge durante los últimos compromisos del futbolista. Messi relata cómo la ilusión de que su padre pudiera viajar a acompañarlo sirvió como motor durante su participación deportiva, aunque la gravedad de la situación impidió el reencuentro:

Un esfuerzo desgastante : Messi reveló el agotamiento físico e intimidades de sus últimos partidos: "Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien" .

: Messi reveló el agotamiento físico e intimidades de sus últimos partidos: . El vacío tras cada partido: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido".

Papá, amigo y pilar fundamental

Más allá del ámbito profesional, el astro rosarino destacó la dedicación incansable de su padre desde la infancia, recordándolo como la guía clave de su vida y el ejemplo que aplicará con sus propios hijos:

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada... Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo."

La emotiva despedida concluyó con un mensaje directo para su padre: "Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa."