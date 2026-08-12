Leagues Cup 2026: Nahuel Guzmán hace de las suyas contra arbitro mundialista

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Nahuel Guzmán tiene una larga lista de problemas en Tigres UANL. Es un gran portero, pero tiene muchos inconvenientes para mantener la calma, la cordura y el buen comportamiento dentro de la cancha. De hecho, lo último fue empujar al árbitro mundialista Iván Barton.

Guzmán durante los minutos finales del compromiso frente al Vancouver Whitecaps, perdió los papeles por completo. Tras una jugada detenida, tomó el balón y caminó hasta el mediocampo; al notar la presencia del árbitro salvadoreño Iván Barton, lo empujó fuertemente con el brazo.

Automáticamente el mundialista le mostró la tarjeta roja sin escuchar sus excusas. Dejó a Tigres UANL con uno menos que pese a eso, logró avanzar en los penales. Sin embargo, la situación de Nahuel está pasando a ser insostenible en un equipo que aspira a ganar todo.

Nahuel Guzmán tras la expulsión da una pésima imagen

No obstante a ser expulsado por hacerse el gracioso contra el árbitro. Nahuel Guzmán tras salir de la cancha mostró un comportamiento de autentico cavernícola. Batuqueando y lanzando las cosas que veía a su paso, un jugador que necesita ayuda para controlarse.

No hay que olvidar uno de sus actos más vergonzosos en 2024: apuntar con un laser al portero del Monterrey (Esteban Andrada) en el Clásico Regio. Esta situación se dio mientras Guzmán estaba lesionado y desde la tribuno lo llevó a cabo. La FMF y Tigres lo suspendieron más de 11 juegos.

Solo para contar un altercado más, en la Final de la Concacaf Champions Cup en 2026 tras la final armó un altercado colectivo al término del juego. El comité Disciplinario de Concacaf lo sancionó con 7 partidos de suspensión por uso de lenguaje abusivo contra el arbitraje.

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