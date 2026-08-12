Supercopa de Europa: Árbitro que se perdió el Mundial por problemas de visado vuelve a la acción

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En medio de los roces institucionales entre la FIFA y la UEFA, el arbitraje internacional vuelve a colocarse en el centro de la escena con una designación que no ha tardado en generar revuelo en la opinión pública y en las altas esferas del deporte.

El protagonista de esta historia es el árbitro somalí Omar Artan, quien recientemente saltó a los titulares internacionales luego de que le fuera negada la visa de entrada a los Estados Unidos, una situación burocrática que lo marginó de la lista de colegiados para el Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, en un movimiento interpretado por analistas como una muestra de respaldo institucional en medio de las fricciones entre confederaciones, la UEFA ha decidido confiar en su jerarquía.

El árbitro de la Supercopa de Europa

Omar Artan ha sido oficialmente designado como el juez central encargado de impartir justicia en la gran final de la Supercopa de Europa, un choque estelar que medirá cara a cara al París Saint-Germain (campeón de la Champions League) y al Aston Villa (campeón de la Europa League).

La exclusión del silbante somalí del torneo norteamericano por motivos de visado supuso un duro revés a su carrera internacional. Ahora, el escenario de la Supercopa le otorga una plataforma de máxima exigencia para reivindicarse ante los ojos del mundo.

Con este nombramiento, la UEFA acoge al colegiado en uno de sus escaparates más prestigiosos del año, encendiendo nuevamente el debate sobre la autonomía y las diferencias de criterio entre las directrices de Zúrich y Nyon.