Champions League: ¿Cómo van los venezolanos presentes en la ronda previa?

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La emoción del camino hacia la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 vive sus momentos más álgidos, y la representación venezolana sigue dejando huella en el escenario internacional.

Tras disputarse los encuentros de la tercera ronda previa, dos destacados jugadores criollos han logrado mantenerse con vida en sus aspiraciones de alcanzar la gloria europea, mientras que otro encaminará su talento hacia la UEFA Europa League.

Por un lado, el Levski Sofia de Christian Makoun selló su clasificación con jerarquía al imponerse por un marcador global de 2-0 frente al Kairat. Con este resultado, el conjunto búlgaro se adentra en la ronda de play-offs, donde se medirá ante el AEK Athens en un duelo que definirá un cupo en la codiciada fase de liga.

En la misma línea triunfal se encuentra Alejandro Gomes con el Olympique de Lyon. El cuadro francés superó con solvencia al Sparta Praha con un marcador global de 4-2. Ahora, el camino hacia el torneo de clubes más importante del mundo pasa por una exigente llave de play-offs frente al Fenerbahçe.

Europa League para Balbo

Ahora bien, no todas fueron noticias de máxima instancia para los criollos. El Sturm Graz de Luis Balbo vio truncadas sus aspiraciones en la máxima competición tras caer por un global de 3-0 precisamente ante el Fenerbahçe.

Pese a este tropiezo, el lateral continuará su recorrido internacional disputando la fase de liga de la UEFA Europa League. La atención del fútbol nacional se concentra ahora en estos play-offs definitivos, donde Makoun y Gomes buscarán meter sus nombres en el bombo principal de la UEFA Champions League.